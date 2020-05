Oggi, torniamo a parlare di Kena Mobile e delle sue offerte super convenienti. Il noto operatore virtuale ha acquistato molto notorietà proprio grazie ad esse. La promozione lanciata dall’azienda nelle scorse ore farà sicuramente gola a tanti utenti. Andiamo a scoprirne insieme i dettagli.

Sembra proprio che questo sia il periodo delle offerte super convenienti degli operatori virtuali. Dopo avervi parlato dell’esclusiva promozione PosteMobile Creami WOW weekend, oggi, vi parliamo dell’altrettanto esclusiva Kena 9,99 Flash. Ecco cosa comprende e chi può sottoscriverla.

Kena 9,99 Flash: minuti e messaggi illimitati e 100 GB di traffico dati

La nuova promozione limited edition di Kena Mobile, 9,99 Flash, risulta essere tra le più ricche presenti sul mercato. Questa, infatti, comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile dell’offerta è di soli 9,99 euro. Possono sottoscriverla tutti coloro che mantengono il proprio numero passando da PosteMobile, Iliad, Lycamobile e alcuni MVNO (esclusi Ho. Mobile, Fastweb, Tiscali Coop Mobile Rabona e Very Mobile). Sono compresi nel costo mensile tutti i costi per i servizi, compresa la funzione hotspot.

La promozione risulta essere attivabile solo per un periodo di tempo limitato. Non bisogna sostenere nessun costo di attivazione, né tantomeno quello della SIM. L’attivazione può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale Kena Mobile, tramite il servizio clienti, presso un punto vendita autorizzato o tramite l’app ufficiale. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.