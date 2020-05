La casa della mela morsicata, Apple, sta lavorando duramente per portare in campo aggiornamenti software affidabili e performanti. Nonostante, ciò, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Nelle scorse ore, diversi utenti hanno lamentato una fastidiosa problematica con l’ultimo update iOS, il 13.5. Pare, infatti, che questo impedisca l’apertura di alcune applicazioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

iOS 13.5 risulta essere uno degli aggiornamenti più importanti rilasciati per iPhone negli ultimi tempi. Questo ha portato in campo diverse novità utili a migliorare l’esperienza utente. Cosa bisogna fare, però, se l’update causa degli blocchi ad alcune applicazioni? Ecco le soluzioni.

Apple: ecco come risolvere il bug di iOS 13.5

iOS 13.5 è disponibile al download da soli pochi giorni e già una marea di persone si sono lamentati di esso. A causa di un bug insolito, gli utenti non riescono ad aprire le app. Il messaggio che viene visualizzato all’apertura dice “quest’app non è più condivisa con te, per usarla devi acquistarla sull’App Store”. L’unica soluzione per sbloccare il tutto è cancellare le app incriminate e riscaricarle. Pare che non ci sia una precisa lista di applicazioni che si bloccano con l’aggiornamento, queste sono del tutto randomiche, tuttavia, in molti si sono lamentati del problema con l’app YouTube.

Al momento Apple non ha dichiarato nulla in merito alla faccenda. Sembra che gli utenti afflitti abbiano attivato sui loro dispositivi la funzione in famiglia. Molto probabilmente, Apple rilascerà un nuovo mini aggiornamento al fine di risolvere il tutto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.