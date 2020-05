Il noto leaker Jon Prosser è tornato a parlare dei futuri occhiali AR della mela morsicata, gli Apple Glasses. Secondo l’uomo, l’azienda lancerà una versione del prodotto in edizione limitata. Questa sarà un tributo al mitico Steve Jobs. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra proprio che il debutto degli Apple Glasses sia più vicino di quanto pensiamo. Stando alle ultime informazioni emerse online, gli occhiali AR della mela morsicata arriveranno sul mercato il prossimo anno. Cupertino ne presenterà diverse varianti, tra queste, anche una super limitata ispirata agli iconici occhiali di Steve Jobs.

Apple Glasses: la variante Steve Jobs sarà super costosa

Jon Prosser ne è convinto, il colosso della mela morsicata sta lavorando ad un modello di Apple Glasses in edizione limitata. Il leaker ha chiamato il modello “Steve Jobs Heritage”. Si tratterebbe di una riproduzione fedele degli iconici occhiali tondi con montatura sottile che il CEO Apple ha portato per anni. Prosser ha dichiarato che il modello di occhiali AR limited edition seguirà la stessa politica adottata per gli Apple Watch di prima generazione in oro. Di conseguenza, il costo di questi sarà decisamente più elevato rispetto a quello delle altre varianti.

Gli Apple Glasses avranno l’aspetto di semplici occhiali. Il colosso di Cupertino sta lavorando duramente per ottenere un risultato che non ricordi minimamente qualcosa di tecnologico, ma che sia bello da vedere e da indossare quotidianamente. Il presso stimato per la versione base degli occhiali è di 500 dollari. Per la versione limited edition, invece, il leaker non ha ancora proposto un prezzo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.