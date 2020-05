L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, si sta dando davvero da fare con gli eventi live all’interno di Fortnite. Dopo i vari concerti live di artisti famosi, finalmente, sembra arrivare anche un evento live correlato alla storia del gioco. Gli utenti della community non aspettano altro da settimane. L’evento Doomsday si terrà ufficialmente sabato prossimo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La stagione 2 di Fortnite sta per giungere al termine. Quale miglior modo per concludere in bellezza se non con un evento live riguardante la storia del gioco? Dopo vari rumors e anticipazioni dei leaker, arrivano le conferme ufficiali di Epic Games. Il tanto atteso evento Doomsday si terrà all’interno del gioco, probabilmente presso l’Agenzia, il prossimo sabato. Cosa accadrà?

Fortnite: come cambierà la mappa nella stagione 3?

Il countdown per l’inizio dell’evento Doomsday è apparso nella lobby di Fortnite. Questo indica che l’evento più atteso di stagione si terrà sabato 30 maggio alle ore 20:00 italiane. Molto probabilmente, ci sarà una modalità speciale dedicata all’evento. Al momento non si hanno informazioni precise in merito a quello che potrebbe accadere. Sappiamo solo che Mida utilizzerà uno strano dispositivo (visibile già in gioco nella stanza di Mida) per fare qualcosa di ignoto. I leaker sono convinti che la mappa di gioco si allagherà.

Ricordiamo, come al solito, che gli eventi live di Fortnite possono essere visti solo una volta. Di conseguenza, vi consigliamo di collegarvi con un po’ di anticipo per non perdervi il vostro posto all’interno del server. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.