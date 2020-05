Marte è ancora vulcanicamente attivo, secondo un nuovo studio

Secondo un recente studio, l'attività vulcanica di Marte con il suo magma è ancora attiva, come dimostra lo studio in un meteorite marziano

Marte è ancora vulcanicamente attivo? A prima vista, non sembrerebbe esserlo, poiché nessuna eruzione è mai stata osservata da nessuno dei numerosi vulcani che punteggiano la sua superficie del deserto. Recenti scoperte del lander InSight della NASA hanno dimostrato che c’è ancora almeno qualche attività geologica residua sotterranea, tuttavia, sotto forma di marsquakes.

Ora, uno studio recentemente annunciato di un meteorite marziano ha fornito la prima prova di ciò che gli scienziati chiamano convezione del magma su Marte, un aumento e una caduta di correnti in materiale fuso sotto la superficie del pianeta, che si sono verificate nel mantello del pianeta per alcune centinaia di milioni di anni fa. Forse questa lenta ondata di magma sotto la crosta di Marte si verifica ancora oggi. I nuovi risultati peer-reviewed sono stati pubblicati su Meteoritics & Planetary Science il 7 maggio 2020.

Marte e la sua attività vulcanica

I risultati intriganti, riportati in ScienceAlert, provengono da un nuovo studio del meteorite marziano Tissint. Un meteorite marziano è una roccia espulsa da Marte, probabilmente attraverso un evento di impatto, che ha attraversato lo spazio interplanetario e alla fine è atterrato sulla Terra. Trovato in Marocco il 18 luglio 2011, il meteorite Tissint ha avuto origine nel profondo di Marte. Tissint è già stato oggetto di molti studi, ma questa volta i ricercatori hanno trovato qualcosa di sorprendente. Il meteorite conteneva cristalli di olivina, minerali che formano la roccia che si trovano comunemente nella crosta terrestre.

I cristalli di olivina si sarebbero formati all’interno di una camera di magma nel sottosuolo. L’olivina è comune nel mantello terrestre e persino nei meteoriti. Ma i ricercatori hanno notato qualcosa di strano nei cristalli di olivina in Tissint. Avevano bande distanziate in modo irregolare composte da fosforo. È un processo noto sulla Terra, chiamato intrappolamento dei soluti, in cui, durante la rapida solidificazione, il soluto (la sostanza disciolta in una soluzione) può essere incorporato nella fase solida ad una concentrazione significativamente diversa da quella prevista dalla termodinamica dell’equilibrio.

Con tutti questi dati connessi a tale aspetto, i ricercatori hanno potuto stimare le temperature nel mantello marziano nel momento in cui i cristalli si sono formati per la prima volta. Sono arrivati ​​a 1.560 gradi Celsius (2840 gradi F) durante il periodo tardo amazzonico. È molto più caldo di quanto si pensasse in precedenza. Questo è abbastanza recente, geologicamente, per suggerire che Marte potrebbe avere ancora una convezione attiva di magma anche oggi.