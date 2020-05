Sia che abbiamo un nuovo iPhone SE , Samsung Galaxy A51 o OnePlus 8 , la durata della batteria del nostro telefono è un fattore sempre più importante nel decidere se vale la pena scegliere un determinato modello rispetto ad un altro. L’importanza di una ricarica per tutto il giorno è diventata una caratteristica fondamentale. La longevità del dispositivo è anche un fattore chiave quando si pensa a quale telefono acquistare.

L’enfasi costante sulla durata della batteria è uno dei motivi per cui i caricabatterie veloci sono ora così onnipresenti, almeno per i dispositivi di fascia alta. Il più veloce e il più potente di tutti appartiene a telefoni premium come Galaxy S20 e iPhone 11. Una ricarica di 10 minuti può fare la differenza tra entrare in una modalità austera di risparmio energetico e perdere completamente energia prima di tornare a casa.

Tuttavia possono sorgere alcune domande riguardo questa carica rapida: potrebbe con il tempo danneggiare il nostro dispositivo? Può danneggiare la batteria? Alcuni esperti hanno cercato di rispondere a queste domande spiegandoci alcune verità sulle batterie di ultima generazione.

La batteria del telefono non verrà sostituita presto

Tutti i telefoni cellulari utilizzano batterie ricaricabili agli ioni di litio (li-ion). Creare batterie che durano più a lungo è difficile, perché la tecnologia delle batterie non è cambiata da decenni. Al contrario, gran parte dei recenti progressi nella durata della batteria provengono dalle funzioni di risparmio energetico integrate nei dispositivi e dalla creazione del software che gestisce la carica e la scarica in modo più efficiente.

Sfortunatamente per i telefoni cellulari, l’attenzione sull’estensione della durata della batteria è generalmente su auto, satelliti e sistema di alimentazione della tua casa. Un’altra forza che lavora contro i nostri telefoni è la dimensione della batteria. Rispetto a una batteria per auto elettrica, la fonte di alimentazione di un telefono è minima. Ad esempio, la batteria ricaricabile del Tesla 3 ha una capacità della batteria oltre 4.000 volte superiore a quella dell’iPhone 11 Pro Max.

La matematica diventa un po’ complessa perché le batterie del telefono sono misurate in milliampere-ora, mentre le batterie dei veicoli elettrici sono misurate in watt-ora. Ad esempio, Pixel 4 ha una batteria da 2.800 mAh (o 10,6 Wh) e, secondo quanto riferito , l’iPhone 11 Pro Max viene fornito con una batteria da 3.969 mAh (15,04 Wh).

Ciò è importante perché più una batteria è grande, più esistono trucchi per risparmiare e prolungarne la durata. Ad esempio, quando si carica una batteria, la tensione aumenta, mettendola sotto stress, soprattutto durante l’ultimo 20% della carica.

Le batterie più grandi del telefono possono darti una durata di tutto il giorno da una carica, ma in genere solo al 100%. Questo mette anche la batteria sotto maggiore stress a causa della maggiore tensione per completarla. A meno di un importante passo avanti nella tecnologia delle batterie, i miglioramenti apportati arriveranno a rendere i dispositivi più parsimoniosi in termini energetici.

La ricarica rapida non danneggia le batterie

Un caricabatterie convenzionale ha una potenza compresa tra 5 e 10 watt. Un caricabatterie più veloce può migliorarlo fino a otto volte. Ad esempio, l’ iPhone 11 Pro e Pro Max sono dotati di un caricabatterie rapido da 18 watt , il Galaxy Note 10 e Note 10 Plus hanno caricabatterie da 25 watt nelle loro scatole. Samsung ti venderà un caricabatterie extra-veloce da 45 watt per 45 euro.

A meno che non ci sia qualche difetto tecnico con la batteria o l’elettronica del caricabatterie, tuttavia, l’uso di un caricabatterie rapido non farà alcun danno a lungo termine alla batteria del telefono.

Le batterie a ricarica rapida funzionano in due fasi. La prima fase applica una scarica di tensione alla batteria scarica o quasi scarica. Questo dà quella carica ardente dal 50 al 70% nei primi 10, 15 o 30 minuti. Questo perché durante la prima fase della carica, le batterie possono assorbire rapidamente una carica senza importanti effetti negativi sulla loro salute a lungo termine.

Nella seconda fase di ricarica i produttori di telefoni devono rallentare e gestire attentamente la velocità, altrimenti il ​​processo potrebbe effettivamente danneggiare la batteria. Arthur Shi, un ingegnere demolito presso il sito di riparazione fai-da-te iFixit , suggerisce di immaginare una batteria come una spugna. Quando si versa acqua per la prima volta su una spugna asciutta, assorbe rapidamente il liquido. Per una batteria, questa è la fase di ricarica rapida.

Mentre continui a versare acqua sulla spugna sempre più bagnata alla stessa velocità, il liquido si schianterà sulla superficie mentre lotta per immergersi nella spugna satura. Per una batteria, questa carica non assorbita può causare cortocircuiti e altri problemi che potrebbero danneggiare la batteria.

Il danno è raro se tutto è ben gestito all’interno. Il sistema di gestione della batteria monitora da vicino le due fasi di carica e diminuisce la velocità di carica durante la seconda fase per dare alla batteria il tempo di assorbire la carica ed evitare problemi, motivo per cui possono essere necessari 10 minuti per ottenere quegli ultimi punti percentuali.

Non è possibile sovraccaricare le batterie del telefono

Il sovraccarico è usato per causare ansia tra i proprietari di telefoni. Il timore era che mantenere un telefono costantemente collegato potesse caricare una batteria oltre la sua capacità, rendendola instabile, il che potrebbe degradare la durata complessiva della batteria o accumulare troppo calore interno e causare lo scoppio o l’incendio della batteria.

Secondo gli esperti con cui abbiamo parlato, tuttavia, un sistema di gestione della batteria è progettato per spegnere la carica elettrica quando una batteria raggiunge il 100%, prima che possa sovraccaricarsi. Ricorda che, tuttavia, puoi mettere a dura prova una batteria mentre procedi con una carica del 100%, come descritto sopra.

Apple adotta un approccio intelligente a questo problema nel software iOS 13 di iPhone che la carica del tuo iPhone al 100% senza arrecare danni a lungo termine. Se mantieni spesso l’iPhone collegato durante il giorno o mentre dormi, puoi attivare un’impostazione della batteria di iOS 13 chiamata Ricarica ottimizzata della batteria che monitorerà il tuo programma di ricarica mantenendolo fuori dal zona di stress. Dopodiché, completerà la carica al 100% prima di scollegare regolarmente il telefono. Funziona meglio per le persone che hanno un modello di ricarica regolare.

Le alte temperature possono danneggiare le batterie?

Il calore è un vero nemico per la tua batteria. È noto che le alte temperature riducono la durata nel tempo. Il consiglio è quello di tenere il telefono lontano dal sole, lontano dai davanzali della finestra e dal cruscotto della tua auto per evitare il surriscaldamento, che può rendere la batteria meno efficiente nel tempo. In casi estremi, una batteria surriscaldata potrebbe esplodere.

Temperature fino a 30 ° C possono ridurre l’efficacia di una batteria, ha affermato Isidor Buchmann, fondatore e CEO della società di tecnologia delle batterie Cadex Electronics e il suo sito web dedicato all’istruzione della Battery University.

Se sei fuori al sole per lunghi periodi di tempo, prova a coprirti con un asciugamano o una maglietta o mettilo in una borsa insieme alla tua bottiglia d’acqua fresca. L’idea è di mantenere l’innalzamento della temperatura interna del telefono.

Caricabatterie e cavi non originali non danneggiano la batteria

A meno che non si utilizzino caricabatterie e cavi contraffatti o danneggiati, la miscelazione e la corrispondenza di cavi e caricabatterie non la danneggerà. Tuttavia, potremmo non ricaricare il più rapidamente possibile come quando si usano quelli forniti con il dispositivo.

Alcuni telefoni, come quelli di Huawei e OnePlus , utilizzano un design di ricarica proprietario, con parte del circuito responsabile della ricarica rapida integrata nel caricabatterie. Per sfruttare appieno la ricarica rapida proprietaria del dispositivo, è necessario utilizzare il caricabatterie compatibile.

Il modo più sicuro è usare i caricabatterie e i cavi forniti nella confezione, perché quando si mescolano e si abbinano caricabatterie e cavi con il telefono, il dispositivo potrebbe raggiungere la velocità di ricarica più bassa possibile.

In quale altro modo è possibile conservare la carica della batteria del telefono?

Per prolungare la durata della batteria, si possono utilizzare i consueti trucchi per risparmiare energia per conservare la carica, come ad esempio ridurre la luminosità del display, disattivare Wi-Fi e Bluetooth quando non si usano.

Ma la verità è che le nostre batterie del telefono dureranno solo così a lungo. Il trucco è ottenere quanti più mesi possibile senza essere in un costante stato di ansia per la sua carica.