Dopo avervi parlato a lungo di tutte le sfide settimanali di stagione, oggi, parliamo di una serie di challenge di Fortnite davvero molto particolari. Queste, non sono presenti ancora nel gioco ma lo saranno presto. Il nome del set è “Assalto all’Agenzia” e le ricompense sono molto appetitose. Andiamo a scoprirle insieme.

Epic Games si sta dando davvero da fare con il suo battle royale in questi giorni. Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione 3 e l’azienda sta facendo di tutto per chiudere questa in bellezza. Le sfide Assalto all’Agenzia ricompenseranno gli utenti con punti esperienza e cosmetici esclusivi. Ecco tutto nel dettaglio.

Fortnite: Scopriamo le sfide Assalto all’Agenzia

Le challenge Assalto all’Agenzia sono state scoperte dai dataminer all’interno dei codici di gioco dell’ultimo update importante di Fortnite, il 12.60. Le sfide sono ben 5 e, come già detto, garantiranno una marea di punti esperienza e una serie di cosmetici esclusivi. Qui di seguito andiamo a riportarvele:

1) Atterra all’Agenzia. 2) Sopravvivi ai cerchi della tempesta. 3) Apri forzieri bloccati con scanner in diverse basi spie. 4) nuota oltre i portelli all’Agenzia. 5) Elimina uno scagnozzo in diversi rifugi.

I cosmetici che riceverete per il completamento delle sfide sono: un piccone, una skin armi e un deltaplano a tema. I punti esperienza per le singole sfide, invece, saranno 40.000. Al momento non abbiamo informazioni in merito al debutto delle challenge, tuttavia, ci aspettiamo che queste verrano rese disponibili in questi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.