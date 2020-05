Pizza, pasta e mandolino. Anche se un po’ stereotipati, questi tre elementi riportano subito all’immagine della nostra Italia. Soprattutto per quanto riguarda la nostra alimentazione, se c’è un cibo a cui gli italiani non riescono a rinunciare, questa è la proprio la pizza. Tonda, quadrata, croccante e con i condimenti più disparati, questo alimento allieta da sempre i nostri weekend, e non solo. Con il periodo della quarantena poi gli italiani si sono improvvisati pizzaioli pur di non rinunciare al proprio cibo preferito.

A conferma di tutto ciò arriva oggi uno studio statistico riportato dall’ANSA. L’indagine svolta da Doxa\Deliveroo in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, riferisce che quasi un italiano su due (42%) sceglie di portare in tavola la pizza. Pensate che questo cibo è talmente popolare da aver battuto a mani basse pasta e grigliate di carne e pesce, che rimangono tuttavia nel podio. Secondo la statistica a scegliere il lievitato sono principalmente i ragazzi dai 25 ai 34 anni (60%), le donne (47%) e il popolo del Sud e delle Isole (51%).

La pizza è la gioia degli italiani

Dopo pasta (33%) e grigliate (30%) che vanno ad occupare secondo e terzo posto in classifica, troviamo a seguire gelato (21%), formaggi (10%) e salumi (9%). Con il 7% troviamo invece a pari merito i panini e il sushi, tanto in voga tra i giovani. La pizza si conferma anche nel settore surgelati con oltre 1,5 kg complessivi consumati nel 2017 per un totale di 91.500 tonnellate. Le pizze surgelate rappresentano circa il 20% del mercato complessivo. La pizza viene mangiata da 6 famiglie su 10 (63%) e la preferita in assoluto rimane la regina “Margherita” tra oltre 45 tipologie differenti.

I dati sono stati raccolti da un campione rappresentativo di persone superiore ai 15 anni. L’analisi ha avuto come tema centrale il rapporto tra cibo e felicità, evidenziando per l’appunto momenti di gioia legati al cibo o piatti che ci rendono felici quando li mangiamo. Stando alle statistiche a quanto pare la pizza è tra le pietanze che rendono più felici gli italiani.