Una telecamera di sicurezza ha ripreso una strana figura luminosa che improvvisamente compie un balzo ed esce fuori dall’inquadratura. La misteriosa entità per alcuni potrebbe trattarsi di un alieno, in particolare di un grigio che ad un certo punto del filmato sembra scomparire in una nube di fumo. Una videocamera ha catturato il fatto nei pressi dell’abitazione della YouTuber, Charlene Cox.

I cacciatori di UFO, ghiotti di questi avvenimenti, non hanno perso tempo analizzando il filmato e confermando che si tratterebbe effettivamente di una presenza aliena. Esistono molti rapporti di avvistamenti alieni nelle fattorie e nei ranch, ma questa è la prima prova concreta a sostegno di queste teorie. Scott C Waring, celebre teorico, pensa che l’alieno sarebbe stato colto proprio durante un tentato rapimento di una persona.

“Sono spiazzato. La visita di un alieno è il più raro degli eventi. Mi chiedo se questo filmato possa essere stato registrato in seguito al rapimento di un membro della famiglia di Charlene. La maggior parte dei rapiti non ricorda gli eventi perché la loro memoria viene cancellata. Può essere questo il caso. Il rapimento accade durante il sonno quindi è possibile che non si siano accorti di nulla.”

L’avvistamento alieno è solo una delle tante prove della loro esistenza

L’esistenza degli alieni non è mai stata confermata, ma il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha recentemente riconosciuto un video di un UFO misterioso. Pubblicato per la prima volta nel 2017, il DoD ha impiegato tre anni per riconoscere l’esistenza del filmato.

Quando sono emerse le riprese del 2017, un ex dipendente del Pentagono Luis Elizondo, ha affermato che si trattava di “prove convincenti” che potremmo non essere soli nell’universo. “Questi velivoli mostrano caratteristiche che non sono attualmente presenti in nessuno stato al mondo,” riferisce Elizondo.

Oggetti volanti privi di propulsione capaci di manovre decisamente poco umane; non esiste effettivamente nulla di simile riconosciuta dall’uomo. La scienza continua a negare l’esistenza degli alieni, ma i segnali cominciano ad essere molti e non si può continuare ad ignorare tale possibilità.