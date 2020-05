In molti considerano gli attuali AirPods di seconda generazione un prodotto perfetto sotto diversi punti di vista. Nonostante l’elevata soddisfazione da parte degli utenti, il colosso di Cupertino vuole fare ancora di più. Entro il prossimo anno, un nuovo modello ancora più sorprendente degli auricolari Apple arriverà sul mercato. Quali saranno le sue caratteristiche? Cerchiamo di capirlo insieme.

Quando si parla di un nuovo modello di auricolari true wireless risulta essere davvero difficile capire o predire quelle che potrebbero essere le nuove feature aggiunte. Nelle scorse ore, qualcosa a riguardo sembra essere trapelato online. In questo articolo andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Apple: sensori luce ambientale sui futuri AirPods

Ebbene sì, secondo quanto riportato dal noto sito Digitimes, l’azienda della mela morsicata sta lavorando ad un modello di AirPods dotati di particolari sensori di luce ambientale. Questi dovrebbero arrivare sul mercato entro i prossimi due anni. Non è chiaro, quindi, se già la prossima generazione ne sarà dotata. Molto probabilmente, tali sensori andranno a sostituire quelli attuali ottici utilizzati dagli AirPods per capire quando un utente li sta indossando. Oltre a sfruttarli per questa feature, non è da escludere che Apple li utilizzerà anche per altri scopi decisamente più interessanti.

Si suppone, infatti, che Cupertino possa sfruttarli in qualche modo per monitorare alcuni parametri vitali dell’utente (frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue). Il produttore dei sensori sarebbe già noto, ASE Technology. Sarà davvero questa la feature chiave dei futuri AirPods? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.