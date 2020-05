Detriti spaziali, le soluzioni per migliorare il traffico nello spazio

La Gran Bretagna ha avviato un progetto per le startup con l'intenzione di trovare delle soluzioni per dimiuire il traffico dei detriti spaziali

L’UKSA (l’Agenzia Spaziale Britannica) ha ricevuto 1 milione di sterline da erogare in sovvenzioni per nuove soluzioni intelligenti per ridurre i detriti spaziali. Ci sono circa 900.000 oggetti ridondanti più grandi di 1 cm che volteggiano in cerchio. Anche gli oggetti più piccoli sono in grado di fare un danno immenso o addirittura di distruggere un satellite operativo in caso di collisione. Il finanziamento è progettato per seminare ulteriori concorrenti nel fiorente settore delle start-up spaziali del Regno Unito.

“Stiamo cercando di supportare le nuove aziende che desiderano utilizzare l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per sfruttare meglio i dati già disponibili”, ha spiegato Jacob Geer, responsabile della sorveglianza e del monitoraggio dello spazio (SST) della UKSA. “Ma il secondo tema riguarda nuovi modi di rilevare e tracciare gli oggetti spaziali, in particolare in orbita terrestre bassa (LEO), perché è in LEO che molte nuove missioni andranno”, ha detto a BBC News.

Ridurre il traffico di detriti spaziali

La Gran Bretagna ha una lunga storia in SST. RAF Fylingdales nel North Yorkshire, ad esempio, utilizza il radar per tracciare oggetti spaziali da oltre 50 anni. Ma all’aumentare della quantità di traffico, in particolare del traffico commerciale, è necessaria sempre più raffinatezza per monitorare e capire cosa sta succedendo.

Oggi, gli operatori satellitari a volte ricevono un avviso che il loro hardware è a rischio di collisione con un altro oggetto. Ma questa notifica può spesso essere così imprecisa nei suoi dettagli o arrivare così vicino al momento del possibile incrocio che è quasi inutile.

Con migliaia di nuovi satelliti, grandi e piccoli, che verranno lanciati nel prossimo decennio, SST è un campo che è maturo per nuovi pensieri. Secondo il flusso di finanziamento UKSA che sarà annunciato martedì, le aziende saranno in grado di fare offerte per un premio massimo di £ 250.000 per ogni soluzione intelligente trovata per diminuire i detriti spaziali.