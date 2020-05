Nelle scorse ore, Epic Games ha rilasciato l’ultimo aggiornamento di Fortnite prima dell’inizio della stagione 3, il 12.61. Tra le tante novità introdotte, ovviamente, ci sono tutti i file del tanto atteso evento Doomsday. Ma quali sono le altre aggiunte? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo.

Ebbene sì, nonostante si tratti di un semplice aggiornamento minore, Epic Games si è data parecchio da fare. I dataminer, infatti, hanno persino trovato nuovi cosmetici all’interno dei codici di gioco. Una cosa del genere in aggiornamenti di questo tipo è alquanto inconsueta. Ma non è tutto, sono stati risolti anche una marea di bug fastidiosi. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: in arrivo una nuova esclusiva Skin

L’aggiornamento 12.61 ha dato ufficialmente il via alle sfide Assalto all’Agenzia di cui vi abbiamo parlato ieri. Queste potranno essere completate per un periodo di tempo limitato e garantiranno agli utenti ben 3 differenti cosmetici. Inoltre, Epic Games, ha introdotto la possibilità di regalare una schermata di caricamento esclusiva in maniera gratuita ai propri amici. Introdotta anche una misteriosa schermata di caricamento che ritrae Mida di fronte alla vetrina contenete il costume di Tempest. La cosa curiosa di questa immagine è che nel riflesso della vetrina si intravede la fidanzata del personaggio. Che questa comparirà nel corso dell’evento di Sabato?

Come vi abbiamo già accennato, l’update ha portato in campo anche una serie di migliorie di prestazioni e correzioni di bug. Ad esempio, sono stati risolti i problemi che su iOS facevano andare in crash il gioco ed è stato corretto l’errore che impediva di rimborsare il deltaplano Dragacorno gratuitamente. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.