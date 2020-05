Il muschio verde a palla si sta facendo strada attraverso l’Artico

Per decenni, gli scienziati sono stati incuriositi e affascinati da piccole e sfocate palle di muschio che lentamente si fanno strada attraverso i ghiacciai dell’Artico. Ora sappiamo di più su come questi “topi del ghiacciaio” viaggiano insieme. Mentre sono state presentate diverse segnalazioni osservando queste palle muschiose, finora sono state fatte pochissime ricerche su come si muovono e su come si sviluppano, informazioni molto utili.

Per cercare di ottenere alcune risposte, un nuovo studio ha analizzato 30 degli strani “topi del ghiacciaio” sul ghiacciaio della radice in Alaska, usando bracciali di perline per misurare i movimenti delle sfere per un periodo di quattro anni.

“Questi agglomerati ovoidali di sporcizia e muschio si trovano solo su alcune superfici del ghiacciaio e forniscono habitat chiave per la colonizzazione degli invertebrati”, scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato. “Tuttavia, nonostante il loro sviluppo e la presenza siano ampiamente segnalati, non sono stati condotti studi sul loro movimento e persistenza nel corso degli anni.”

Il muschio verde e la sua migrazione

Si pensa che i topi muschiosi si formano da piccole rocce o altre impurità nel ghiaccio, che causano l’accumulo di diversi tipi di muschio e sedimenti. Mentre queste palle di muschio sono state trovate su un piccolo numero di ghiacciai in tutto il mondo, sembra che abbiano bisogno di un insieme di condizioni ambientali ancora sconosciuto per iniziare a formarsi.

Mentre ricerche precedenti avevano stabilito che i topi del ghiacciaio si muovevano e rotolavano, probabilmente in modo che ogni parte potesse vedere la luce del sole vivificante, il nuovo studio mostra che i grumi si muovono effettivamente insieme in direzioni specifiche. Non che questo movimento sia particolarmente veloce: il gruppo di 30 topi del ghiacciaio sono stati registrati come in movimento a una media di 2,5 centimetri al giorno. Ovunque vadano, non hanno fretta, ma il movimento è in qualche modo coordinato.

“L’intera colonia di palle di muschio, tutto questo raggruppamento, si muove alla stessa velocità e nelle stesse direzioni”, ha detto a Nell Greenfieldboyce il glaciologo Tim Bartholomaus dell’Università dell’Idaho. “Quelle velocità e direzioni possono cambiare nel corso delle settimane. Tornando anno dopo anno, potremmo capire che queste singole palle di muschio vivevano almeno, sai, cinque, sei anni e potenzialmente molto, molto più a lungo.”