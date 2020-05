Qualunque canzone stiate ascoltando in questo momento, probabilmente non sarete gli unici. Oltre 30.000 persone in tutto il mondo ascoltano la stessa canzone su Spotify nello stesso momento. Come se la musica ci collegasse in qualche modo, anche a milioni di chilometri di distanza. Questo è in sostanza l’obiettivo della nuova campagna globale di Spotify, “In ascolto, insieme”.

Pop, hip-hop o opera, non importa cosa stiamo ascoltando, la nuova iniziativa ci permette di connetterci con altre persone nel mondo attraverso un simpatico minisito, playlist condivise e molto altro.

Spotify, un minisito collega il mondo intero attraverso l’ascolto

Nel 2014, l’artista Kyle McDonald ha realizzato un algoritmo che permette di far ascoltare la stessa canzone a due ascoltatori anche a distanza di migliaia di chilometri. Oggi, sette anni dopo, Spotify permette a centinaia di milioni di ascoltatori in tutto il mondo di ascoltare la stessa canzone nello stesso momento. Le connessioni sono in continua crescita e con il lancio del nuovo minisito è possibile visualizzare il fenomeno in tempo reale.

Prendiamo ad esempio la canzone “Imagine” o “Bored in the House”. Una visuale 3D della Terra mostrerà le città e i paesi che stanno ascoltando quel brano nello stesso preciso momento. Basterà cliccare su un qualsiasi paese nel mondo e la mappa ci dirà il nome della traccia e gli altri punti del globo in cui sta avvenendo l’ascolto. Se volete dare un’occhiata al minisito di “In ascolto, insieme” potete divertirvi a questo indirizzo.

“In ascolto, insieme”, gli artisti condividono i propri momenti con playlist personalizzate

L’iniziativa di Spotify ha raccolto anche il supporto di alcuni artisti noti come Selena Gomez, Lil Yachty e Dolly Parton per condividere la propria musica. Ognuno di loro ha realizzato una playlist personale con dei brani inerenti ad un proprio momento di quotidianità. Ad esempio la Gomez così come Alicia Keys hanno condiviso una playlist dedicata alla cucina, Yatchy invece ne ha pubblicata una dedicata ai videogiocatori.

Spotify aggiorna la piattaforma ogni settimana con una nuova playlist proveniente da artisti celebri o dai creatori più popolari. Sia nei momenti belli che in quelli difficili, Spotify crede nella potenza illimitata della musica. La speranza è che queste playlist consentano agli ascoltatori di stabilire un legame comune con altre persone di tutto il mondo.