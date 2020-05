UGREEN ha lanciato una campagna di crowdfunding su Indiegogo per il suo caricabatterie rapido GaN USB Type-C All-One da 65 W. Per un periodo di tempo limitato, il caricabatterie è disponibile a partire da 17 €, il che lo rende più economico rispetto al caricabatterie rapido da 18 W di Apple. Il dispositivo ha un design ergonomico e risparmia il 50% di spazio, inoltre pesa solo 165 g, metà del peso di un rotolo di carta igienica.

UGREEN All in One ha quattro porte USB, tre di Tipo C e una di Tipo A. Queste consentono di caricare contemporaneamente più dispositivi Apple, tra cui iPhone, iPad, MacBook e AirPods. Il dispositivo può essere utilizzato anche su Switch, fotocamera Canon 70D e con il drone Phantom 4 Pro.

Il caricabatterie al nitruro di gallio (GaN) supporta diversi protocolli di ricarica rapida tra cui PD 2.0, PD 3.0 e Qualcomm Quick Charge 4+, rendendolo adatto anche per dispositivi Android di fascia alta.

Prezzo e uscita del caricatore di UGREEN

Il prezzo standard di Indiegogo per questo prodotto è di 54 €. Tuttavia, considerando la capacità di caricare contemporaneamente fino a 4 dispositivi si tratta di un ottimo rapporto qualità-prezzo.

La campagna al momento ha superato oltre la metà dei 18.000 euro necessari per il finanziamento del progetto. Qualora venisse finanziato il GaN di UGREEN verrà rilasciato a giugno. Qui trovate la pagina di Indiegogo se volete acquistare il prodotto. Al momento mancano ancora 21 giorni al termine della campagna.