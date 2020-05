Il colosso della mela morsicata, Apple, si sta dando davvero da fare per rendere iPad Pro funzionale sotto tutti i punti di vista. L’arrivo sul mercato della nuova Magic Keyboard ha dato una grossa mano all’azienda per il raggiungimento di tale scopo. Tuttavia, pare che la casa non sia ancora pienamente soddisfatta delle feature dell’accessorio. Brevettata una nuova versione della tastiera con una particolare caratteristica. Scopriamola insieme.

Nelle scorse ore, il colosso di Cupertino ha registrato un nuovo brevetto per una Magic Keyboard per iPad. La tastiera risulta essere molto simile a quella attualmente presente in commercio. La differenza sostanziale è solo una. La nuova sarà dotata di alloggiamento per Apple Pencil. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: Magic Keyboard con alloggiamento per Apple Pencil in futuro

Come ben saprete, gli attuali modelli di iPad Pro hanno la capacità di tener con loro la Apple Pencil grazie a dei magneti. Questa soluzione, pur essendo molto pratica, può essere scomoda in alcune situazioni. Sembra che l’azienda stia pensando ad un modo per mantenere la famosa matita più al sicuro. E’ a ragione di ciò che ha deciso di brevettare una nuova Magic Keyboard. Questa, presenta un alloggiamento specifico per Apple Pencil in corrispondenza della cerniera. Lo slot permette di proteggere il gadget dagli urti e di renderlo prontamente disponibile all’evenienza. Un piccolo upgrade che potrebbe essere apprezzato da molti utenti.

Come al solito, trattandosi di un semplice brevetto, non sappiamo se Apple deciderà di portarlo a termine. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la situazione. Vi terremo aggiornati non appena avremo notizie a riguardo.