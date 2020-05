Un nuovo studio di ricercatori danesi ha rivelato che le feci prodotte dalle specie di pinguini reali in Antartide emettono così tanto protossido di azoto (N2O) da influenzare lo stato mentale dei ricercatori che trascorrono molto tempo con loro.

L’N2O è un composto chimico incolore e inodore che viene comunemente chiamato “gas esilarante” a causa degli effetti collaterali euforici che provoca nell’uomo. Questo composto chimico è stato utilizzato per la prima volta per inventare l’anestesia chirurgica o dentale a metà degli anni ottanta del XIX secolo e continua ad essere utilizzato per scopi sedativi da professionisti del settore medico.

Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Science of The Total Environment, ha scoperto che le feci dei pinguini reali contengono abbondanti quantità di questo composto. “Il guano del pinguino produce livelli significativamente elevati di protossido di azoto attorno alle sue colonie“, ha affermato Bo Elberling, del Dipartimento di geoscienze e gestione delle risorse naturali dell’Università di Copenaghen e coautore dello studio.

La ricerca

I ricercatori si sono recati in Antartide per studiare i pinguini reali nel loro habitat naturale sull’isola della Georgia del sud e osservare gli animali per ore. “Dopo aver curiosato nel guano per diverse ore, una persona ne è stata completamente colpita. La persona ha iniziato a sentirsi male e con mal di testa”, ha spiegato Elberling.

Gli alti livelli della sostanza chimica rilasciata dalle feci del pinguino sono causati dalla sua dieta ricca di krill e pesce. Entrambi contengono alti livelli di azoto. Quando l’azoto viene rilasciato dalle feci, penetra nel suolo e nei batteri del suolo. Lì, l’azoto viene convertito in protossido di azoto.

L’ossido di azoto ha anche un enorme effetto sull’ambiente: è 300 volte più potente nell’inquinamento dell’aria rispetto all’anidride carbonica. Pochi studi precedenti hanno collegato gli effetti dello scioglimento dei ghiacciai con l’emergere di nuovi territori terrestri fertilizzati dagli escrementi della fauna selvatica. Tuttavia, è possibile che animali come i pinguini contribuiscano all’aumento dei gas serra.

Il nuovo studio si è concentrato sulle conseguenze dello scioglimento dell’Artico sul flusso di gas serra in relazione alla fecondazione di nuovi territori del suolo aperti dai ghiacciai in ritirata.

I ricercatori si sono concentrati sulla produzione di tre diversi composti: anidride carbonica, metano e protossido di azoto e li hanno esaminati in connessione con la colonia di pinguini reali nella baia di St. Andrews.

Il consumo di metano nelle aree della colonia è diminuito mentre è aumentata la produzione di anidride carbonica e protossido di azoto. Anche i livelli di protossido di azoto erano bassi vicino al ghiacciaio, lontano dai pinguini, il che suggerisce una forte correlazione tra attività della colonia e livelli di emissione di protossido di azoto.

I risultati indicano che se la colonia continua ad espandersi in nuovi territori senza ghiaccio causato dallo scioglimento dei ghiacciai, i livelli di gas di studio potrebbero aumentare ancora di più.