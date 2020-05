In questi giorni, Fortnite sta facendo parlare molto parlare di sé per il tanto atteso evento di fine stagione 2. Nelle scorse ore, le attenzioni per il gioco sono aumentate ancora di più a causa del ritorno, totalmente inaspettato, della skin più rara del gioco all’interno del negozio oggetti. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Fino a ieri, se si chiedeva ad un fan di Fortnite quale fosse la skin più rara del gioco, la risposta sarebbe stata la “Recon Expert”. Questo particolare costume, infatti, non appariva all’interno del negozio oggetti da davvero molto tempo. Il suo ritorno inaspettato ha fatto letteralmente andare in subbuglio il web. Ecco quanto costa.

Fortnite: Recon Expert disponibile all’acquisto a soli 1200 V-Bucks

Recon Expert è da sempre stata una delle skin più bramate dei videogiocatori di Fortnite. Apparsa nel negozio oggetti nel lontano 2017, non tornava in campo da più di 900 giorni. Nessuno si aspettava che la casa del fenomeno videoludico decidesse di reintrodurla. Nelle scorse ore, ad un orario totalmente inconsueto, Epic Games ha voluto fare la sorpresa a tutti. La notizia è stata accolta molto positivamente dalla maggior parte della community. Decisamente infelici, invece, tutti coloro che hanno acquistato la skin la prima volta che è uscita nel negozio.

Il costume è proposto in rarità blu al classico costo di 1200 V-Bucks (circa 12 euro). Per l’occasione, l’azienda ha deciso di aggiungere uno stile alternativo al costume (senza cappello). Non sappiamo quando e se la skin deciderà di tornare nel negozio. Vi consigliamo quindi, se interessati, di acquistarla il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.