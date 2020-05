Windows 10, è ufficialmente disponibile il May Update 2020

Dopo una grande attesa da parte degli utenti Microsoft, è finalmente disponibile all’installazione il nuovo Windows 10 May Update 2020, rilasciato con il nome in codice Windows 20H1. Da molti anni l’azienda rilascia aggiornamenti periodici di correzione ogni mese e due grandi aggiornamenti all’anno, ad Aprile/Maggio e ad Ottobre. Sono tutti aggiornamenti che portano miglioramenti alla stabilità del sistema operativo, ma soprattutto nuove funzioni. Scopriamo nel dettaglio come fare a installare l’aggiornamento sul vostro computer e quali sono le principali novità che apporta.

Ecco il nuovo Windows 10 May Update 2020

Visto che il rilascio è iniziato da poco, non tutti i device potrebbero averlo già ricevuto. E’ possibile pertanto attendere che arriva in automatico sul proprio computer, o anche forzare e fare un aggiornamento manuale. Per farlo, si deve aprire Impostazioni, schiacciare su Aggiornamento e Sicurezza e, sulla sinistra, premere su Windows Update. Per verificare la presenza del nuovo update, bisogna premere sul tasto “Verifica disponibilità aggiornamenti” presente in alto e controllare se è presente Windows 10 20H1. Se è disponibile nella lista, basta avviarlo, aspettare che parte il download e infine procedere all’installazione, che richiederà anche il riavvio del computer.

Tra le principali novità troviamo un miglioramento del browser Microsoft Edge, che occupa il 30% in meno di memoria RAM, un migliore sistema di indicizzazione dei file, miglioramento di Cortana, che diventa una vera e propria applicazione, ed anche l’eliminazione di password per l’accesso al computer. Si potrà scegliere tra un PIN numerico o con riconoscimento digitale/facciale. Sono migliorate poi le prestazioni e la stabilità del software in generale, oltre alla risoluzione di precedenti piccoli bug.