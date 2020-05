Il colosso della mela morsicata, Apple, potrebbe presto lanciare una serie di nuovi cinturini per Apple Watch. Stiamo parlando di rivisitazione dell’iconico Loop in pelle. Secondo quanto riportato dal noto sito 9to5Mac, i nuovi Loop avranno le maglie decisamente più tozze per favorire la traspirazione. Quali saranno le impressioni degli utenti a riguardo?

I Loop in pelle per il noto smartwatch della mela morsicata sono sempre stati molto apprezzati dagli utenti per l’elevata qualità. Le versioni spuntate online nelle scorse ore si discostano, a livello estetico, da quelli classici. Ecco quali sono le varianti che potrebbero arrivare a breve sul mercato.

Apple Watch: 5 nuovi Loop in pelle in arrivo negli store

Le fonti che hanno confermato la notizia sono molte. Pare che il colosso di Cupertino rilascerà ben cinque nuove varianti del famoso cinturino premium. Questi non cambieranno solo in termini di colorazione, ma anche a livello di aspetto. Come vi abbiamo già anticipato ad inizio articolo, i Loop avranno le maglie più tozze per favorire la traspirazione della pelle nelle stagioni calde. Le 5 colorazioni saranno cuoio con profili gialli, cuoio con profili bianchi, rosso, nero e blu.

Nel momento in cui scriviamo, Apple non ha ancora annunciato ufficialmente i cinturini, tuttavia, ci aspettiamo che questa lo farà molto presto. L’ipotesi, infatti, è che questi arrivino sul mercato entro la fine di giugno. Questi nuovi cinturini si affiancheranno ai 2 esclusivi Pride di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.