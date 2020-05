In un focolaio di Coronavirus su una nave da crociera, oltre l’80% delle persone che sono risultate positive per COVID-19 non ha mostrato alcun sintomo, secondo un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Thorax.

La ricerca mostra quanto possa essere prevalente la trasmissione asintomatica di COVID-19; una realtà che suggerisce l’importanza di praticare il distanziamento sociale anche se ci si sente in salute.

Covid-19, come avviene la trasmissione asintomatica del virus

I ricercatori sanno da mesi che la trasmissione asintomatica di COVID-19 è possibile, ma senza test a livello di popolazione, è stato difficile stimare quante persone si infettano senza mostrare sintomi. Il nuovo studio fornisce un esempio di quanto possa essere diffusa la trasmissione asintomatica, almeno in un ambiente contenuto.

La nave da crociera, esaminata nello studio, lasciò l’Argentina a metà marzo, per viaggiare intorno alla penisola antartica e verso l’isola della Georgia. Tutti i passeggeri sono stati controllati per vedere se avessero i sintomi del Coronavirus, prima della partenza, escludendo le persone che avevano avuto il COVID-19.

Solo un passeggero ha sviluppato la febbre negli otto giorni nel viaggio, innescando un blocco della nave. Membri dell’equipaggio e passeggeri aggiuntivi hanno iniziato a sviluppare sintomi di Coronavirus nei successivi giorni. Alla nave non fu permesso di attraccare nuovamente in Argentina poiché il paese aveva chiuso i suoi confini.

L’importanza del distanziamento sociale quando ancora non si conosce l’attività del virus

Quindi proseguì verso l’Uruguay, dove otto persone furono evacuate in ospedale. I funzionari uruguaiani alla fine decisero che tutti coloro che rimanevano a bordo fossero sottoposti a test prima che la barca attraccasse. Delle 217 persone a bordo, 128 sono risultate positive per COVID-19. Tuttavia solo 24 di queste hanno mostrato sintomi prima del test. Le restanti 104 persone, l’81% di quelle che si sono risultate positive, non hanno riscontrato alcun sintomo, riferiscono i ricercatori.

È difficile estrapolare i risultati con popolazioni numerose, poiché le persone a bordo della nave vivevano in spazi ristretti mentre erano completamente isolate dalla vita esterna per circa un mese. Tuttavia, i risultati sono un chiaro promemoria della probabilità che COVID-19 si diffonda all’interno delle comunità e di quanto possa essere difficile dire quando lo fa.

Questa è una lezione particolarmente importante da considerare quando si tornerà ad una vita normale. Il virus può diffondersi senza essere scoperto e un caso asintomatico può comunque causare gravi malattie se si diffonde a qualcun altro. Fino a quando non sarà disponibile un vaccino, il modo più sicuro per impedire alla Coronavirus di diffondersi è mantenere le distanze dagli altri, sia che si sia malati o meno.