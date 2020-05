Nelle scorse ore, IDC ha pubblicato i dati relativi alle spedizioni dei dispositivi indossabili nel primo trimestre dell’anno. Ancora una volta, la casa della mela morsicata, Apple, surclassa gli avversarsi. Calano le spedizioni di Apple Watch, ma aumentano sensibilmente quelle di AirPods e Beats. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

E’ oramai molto tempo che il colosso di Cupertino primeggia all’interno del mercato degli indossabili. Nonostante si pensasse che il periodo di lockdown avrebbe causato gravi perdite all’azienda, non è stato per nulla così, anzi, proprio a causa di esso le vendite degli auricolari e delle cuffie sono aumentate a dismisura. Ecco la classifica.

Apple: spediti 21,2 milioni di indossabili nel primo trimestre 2020

Ebbene sì, l’azienda della mela morsicata ha spedito ben 21,2 milioni di indossabili nel primo trimestre di quest’anno. Parliamo di un incremento sostanziale rispetto allo scorso anno (13,3 milioni di unità in più rispetto al primo trimestre 2019). La quota di mercato dell’azienda si attesta al 29,3%, un risultato davvero impressionante. IDC ha spiegato che i dati sono rimasti così stabili grazie al sensibile aumento delle vendite di AirPods e Beats. Gli utenti, durante la quarantena, hanno acquistato auricolari dalla qualità elevata per lavorare meglio o semplicemente per passare il tempo.

Al secondo posto nella classifica, subito dopo Apple, troviamo Xiaomi con ben 10,1 milioni di unità spedite nel corso del trimestre 2020. In generale, le spedizioni dei prodotti indossabili sono cresciute del 29,7% rispetto allo scorso anno. Il colosso di Cupertino riuscirà a mantenere il trono anche nei prossimi mesi? Restate in attesa per aggiornamenti a riguardo.