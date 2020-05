Come in molti già sapranno, il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di rimandare l’inizio della stagione 3 di Fortnite. Oltre a ciò, la casa ha anche deciso di posticipare il tanto atteso evento “il Dispositivo” che si sarebbe dovuto tenere oggi. A quanto pare, questo sarà a posti limitati. Ecco come prepararsi al meglio al suo arrivo.

E’ un po’ di tempo che non assistiamo ad eventi correlati alla storia di Fortnite all’interno del gioco. Quello di questa stagione si prospetta essere una vera e propria bomba. Per assistervi, però, bisognerà attenersi a delle particolari misure. Scopriamo in cosa consistono.

Fortnite: Epic Games rivela informazioni sull’evento “il Dispositivo”

Nell’annuncio di estensione della stagione 2, Epic Games, ha introdotto alcune informazioni importanti riguardanti il tanto atteso evento live “il Dispositivo”. Questo, si terrà ufficialmente il prossimo 6 giugno alle ore 20:00 italiane. Trattandosi di un evento live esclusivo, potrà essere visto una sola volta, non ci saranno repliche. Ogni volta che un evento del genere viene annunciato, diversi utenti lamentano problemi relativi all’accesso nel gioco all’ora del suo inizio. Questa volta Epic Games ha voluto precisare sul comportamento da tenere per evitare lamentele. Per assicurarsi un posto all’interno della modalità, bisognerà accedere al gioco almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’evento.

Ebbene sì, Epic Games ha proprio utilizzato la parola “posti limitati”. Se non volete perdervi l’evento più atteso di tutta la stagione 2 di Fortnite, vi consigliamo di accedere al gioco con largo anticipo. In questo modo eviterete gli intasamenti di server tipici dell’ultimo minuto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.