Huawei Nova Lite 3 Plus, il nuovo smartphone economico dell’azienda

Huawei ha rilasciato numerosi smartphone finora in questi 2020, tutti con ottima scheda tecnica ed alcuni dei veri e propri top di gamma, per fare concorrenza con le altre aziende. La società cinese però ha soddisfatto anche gli utenti che si accontentano di smartphone di fascia medio-bassa, come dimostra il nuovo smartphone economico ufficializzato recentemente, il Huawei Nova Lite 3 Plus. Scopriamo qualcosa in più su questo smartphone e la scheda tecnica.

La scheda tecnica del Huawei Nova Lite 3 Plus

Lo smartphone ha un display IPS LCD da 6.21 pollici, con risoluzione FULL HD e protezione vetro Gorilla Glass. Il comparto hardware è composto dal chipset Huawei HiSilicon Kirin 710F, supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna, espandibile ovviamente tramite memoria esterna apposita.

Interessante sicuramente anche il reparto fotografico, con due fotocamere posteriori, da 13 mp e 2 mp, con determinate funzioni, ed un singolo sensore anteriore da 8 megapixel. La batteria ha una capienza di 3400 mAh, con autonomia in stand-by di oltre 650 ore. Altre caratteristiche tecniche sono la presenza del jack audio da 3,5 mm, il Wi-Fi, 4G, Bluetooth, la tecnologia NFC ed il GPS.

Il sistema operativo sarà ovviamente Android 9, probabilmente con opzione di aggiornarlo alla versione 10. Non si sa ancora nulla sul prezzo di listino ufficiale (sicuramente meno di 200 euro) e quando verrà commercializzato in Europa e nel nostro Paese il Huawei Nova Lite 3 Plus.