Si parla di iOS 14 e delle sue possibili funzioni da oramai diversi mesi. Negli ultimi due, però, le notizie si sono intensificate grazie ai leak di alcune parti di codice del tanto atteso update. Tra le tante novità previste per il prossimo sistema operativo per iPhone dovrebbero esserci anche degli innovativi widget per la schermata Home. Ecco come potrebbero essere.

Nelle scorse ore, il designer Aleksey Bondarev ha pubblicato il concept di quelli che, secondo lui, saranno i nuovi widget della schermata Home in arrivo con iOS 14. Dobbiamo dire che il risultato risulta essere davvero molto realistico. La funzione di Apple sarà come questa?

iOS 14: i widget avranno un aspetto minimal

Nel concept pubblicato dal designer è possibile vedere come ogni icona di un’applicazione può trasformarsi, in maniera molto semplice, in un widget. Secondo Bondarev, Cupertino introdurrà dei widget minimal in grado di mostrare solo le informazioni importanti. L’aspetto minimal contribuirà a non rendere la schermata Home confusionaria. Un ibrido tra il passato e il presente che potrebbe essere molto apprezzato dagli utenti. Ricordiamo che tale funzione è stata scovata all’interno dei primi codici di iOS 14, di conseguenza, è molto probabile che sarà presente nella versione definitiva del software.

Quello che bisogna capire ora, però, è come Apple avrà intenzione di proporla agli utenti. La feature sarà come la ha immaginata il designer o avrà qualche sorpresa in più. Non ci resta che aspettare e vedere quale sarà la verità. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.