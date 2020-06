Il lancio di ieri di SpaceX, originariamente programmato per tre giorni fa, ha fatto molto parlare di sé e per diversi motivi. Il primo lancio con astronauti da Cape Canaveral dal 2011 e il primo lancio di astronauti nello spazio di una compagnia privata, solo per citarne due. Detto questo, il particolare che sta attirando di più l’attenzione è un altro. Apparentemente è stato avvistato un topo.

SpaceX ha cercato di fare di tutto per immortalare ogni aspetto di questo lancio. Il razzo e la navicella erano pieni di telecamere. A terra ce n’erano altre che hanno ripreso il lancio e altre ancora si trovavano sulla piattaforma in mare che aspettava il rientro del Falcon 9. La telecamera che ha individuato un particolare strano si trovava attaccata proprio a quest’ultimo.

Una volta raggiunto lo spazio, la telecamera che puntava alla parte finale della fusoliera ha inquadrato un qualcosa muoversi. Molti stanno parlando di un topo, ma si tratta di un’eventualità alquanto impossibile. Di cosa si tratta quindi?

Nessun topo astronauta, per ora

La teoria più accredita al momento è che il pezzo che si è visto muoversi sul contorno della fusoliera non sia alto che un pezzo di ossigeno ghiacciato. A causa delle condizioni particolari, tra cui il caldo del combustibile che bruciava in contrasto con il freddo spazio aperto, si sarebbe messo a girare.

Looks like a MOUSE hitchhiked a ride on Elon Musk’s SpaceX rocket launch today! The mouse showed a truly amazing ability to withstand heat! pic.twitter.com/lv9z5xgDaV — BeachMilk (@BeachMilk) May 31, 2020

Niente topo quindi. L’animale farà parte per un po’ delle teorie del complotto che anche a questo giro vedono il tutto come una finzione tanto che accusano SpaceX di aver usato immagini di repertorio per questa missione e che le trasmissioni non erano dell’attuale missione.