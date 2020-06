Un tipo di ape blu è riapparso di recente in Florida, negli Stati Uniti, dopo essere stato visto l’ultima volta nel 2016. Oltre ad essere blu, la specie è nuova ed estremamente rara. Gli scienziati erano convinti che l’ape carpentiere blu (Osmia calaminthae) si fosse estinta poco dopo la sua scoperta, ma nuovi avvistamenti contraddicono questa teoria e danno speranza che questa specie possa riaffiorare.

Rare e molto belle

Queste api blu estremamente rare tendono ad essere molto sole e hanno una dieta molto selettiva, nutrendosi solo di Clinopodium ashei, una specie di magnolia in via di estinzione che si trova solo in Florida.

Quando sono state scoperte nel 2011, sono state presentate diverse petizioni nel tentativo di proteggere l’habitat naturale minacciato dell’ape blu. Recentemente, Chase Kimmel, del Museo di Storia Naturale della Florida, ha visitato un’area precedentemente abitata da questo insetto, ma senza grandi aspettative di trovare questa specie.

“Ero aperto alla possibilità di non trovare le api. Quando le abbiamo visti, è stato davvero emozionante“, ha detto lo scienziato, citato da Raw Story. L’ape “si stava massaggiando la testa sulla cima del fiore“, un comportamento molto caratteristico di questa specie. “Siamo rimasti sorpresi nel vederla“.

Ora, il Museo di Storia Naturale della Florida effettuerà un’indagine, che durerà due anni nella regione del Lago Galles Ridge, per colmare molte lacune che non sono ancora note su questa ape blu. L’obiettivo è che, nel corso del prossimo anno, il team sia in grado di mappare i possibili luoghi in cui si possono trovare le specie.