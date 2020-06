Nelle scorse settimane, Apple ha rilasciato una serie di update importanti per iPhone e iPad. Per iPad, in particolare, è ora disponibile una nuova versione, la 13.5. Pare che questa e la 13.4.1 stiano creando non pochi problemi ai possessori di iPad Pro 10.5. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che insorgono misteriosi bug dopo il debutto di nuovi aggiornamenti Apple. Quelli che stanno fronteggiando gli utenti di iPad Pro 10.5, però, risultano essere alquanto fastidiosi. Stando a quanto dichiarato, i dispositivi si riavviano in loop dopo pochi secondi dall’accensione rendendoli praticamente inutilizzabili. Al momento, Apple non ha proferito nessuna parola a riguardo. Come deciderà di risolvere la problematica?

Apple: iPad Pro 10.5 inutilizzabili dopo iPadOS 13.4.1 e 13.5

Sono numerose le lamentele sul web da parte dei possessori di iPad Pro 10.5. I loro dispositivi sono diventati praticamente inutilizzabili dopo il passaggio alla nuova versione del software. Il problema sembra interessare in particolare questi modelli, tuttavia, c’è anche chi ha notato diverse problematiche su altri iPad Pro. Ciò che sembra certo è che ci sia un bug all’interno delle ultime due versioni del software. Alcuni accusano riavvii in loop subito dopo l’accensione e altri riavvii anomali durante l’utilizzo dei dispositivi.

Come abbiamo già detto ad inizio articolo, Apple non ha ancora proferito nulla in merito alla problematica, tuttavia, vista la gravità del problema, ci aspettiamo che questa rilasci un aggiornamento correttivo nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.