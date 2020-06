Diabete di tipo 2, il segno della glicemia alta in bocca

I sintomi del diabete di tipo 2 includono perdita di peso inspiegabile, stanchezza e passaggio di più urina del normale. Ma è possibile anche essere a rischio di glicemia alta se si sviluppa questo segno sottile in bocca, è stato rivelato da uno studio di un gruppo di scienziati.

Il diabete è una condizione comune che colpisce oltre quattro milioni di persone nel Regno Unito e il 90% di tutti i casi è causato dal diabete di tipo 2. Si potrebbe essere a rischio di glicemia alta se si sviluppa una bocca particolarmente secca, è stato affermato.

Il diabete e la bocca secca

I pazienti diabetici sono più suscettibili di avere la bocca secca, secondo quanto riportato dal sito web medico Diabetes.co.uk. Questo perché la glicemia persistente nella bocca può rallentare la produzione di saliva. La secchezza delle fauci può successivamente portare a una serie di altre condizioni, tra cui gengivite e mughetto orale. Ecco perché i pazienti diabetici hanno anche maggiori probabilità di sviluppare infezioni da lieviti.

“Secchezza delle fauci, clinicamente nota come xerostomia, è il termine usato per descrivere la mancanza di saliva in bocca”, ha affermato il sito web medico. “La saliva aiuta a controllare i livelli di batteri, equilibrando e lavando via l’acido attorno ai denti e alle gengive. Le persone con diabete sono più suscettibili alle infezioni della bocca secca e dei lieviti come il mughetto a causa degli alti livelli di glucosio nel sangue e nella saliva. Mantieni gli zuccheri nel sangue entro l’intervallo raccomandato [per ridurre l’effetto della secchezza delle fauci].”