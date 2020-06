OnePlus 8 è stato recentemente al centro della notizia per la sua fotocamera, ma non nel modo che ci si potrebbe aspettare. Gli appassionati hanno scoperto che la fotocamera di OnePlus 8 Pro poteva usare il filtro Photochrom per vedere attraverso certe cose, compresi i vestiti sottili. OnePlus ha deciso di disabilitare questa funzione e rielaborarla. Ma questa è solo una parte delle funzionalità della fotocamera di OnePlus 8, e l’azienda sta continuando a lavorarci.

La scorsa settimana, il team di OnePlus ha tenuto un Open Ears Forum online sulla tecnologia della fotocamera di OnePlus 8. Durante l’incontro, alcune nuove funzionalità della serie OnePlus 8 sono state inviate agli utenti per un feedback. Tali funzionalità non sono ancora state rivelate, ma la società ha condiviso alcune azioni che intraprenderanno in base ai feedback ricevuti.

Continuare a migliorare la coerenza del bilanciamento del bianco su tutti gli obiettivi

Ridurre l’alone visto in alcuni scatti di ritratti HDR

Migliorare UX per blocco AE

Aggiungere altri filtri colorati e portarli in modalità ritratto

Mostra segnale visivo quando viene attivata la modalità treppiede

Continuare a ottimizzare la strategia di post-elaborazione

OnePlus 8, quando verranno implementati i nuovi cambiamenti?

Si tratta di opzioni della fotocamera piuttosto basilari, ma sono anche funzioni che generalmente possono sempre migliorare le fotocamere degli smartphone. La coerenza del bilanciamento del bianco tra gli obiettivi è particolarmente importante oggigiorno e nell’epoca dei dispositivi multi-camera. L’indicazione visiva per la modalità treppiede è anche un’aggiunta gradita in quanto non c’è modo di abilitarlo manualmente.

Al momento, ancora non è chiaro quando arriveranno questi cambiamenti su OnePlus 8. Probabilmente questi cambiamenti verranno implementati in un futuro aggiornamento di OxygenOS.