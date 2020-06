La demenza è il nome dato a un gruppo di sintomi legati a un continuo declino della funzione cerebrale. Secondo un recente studio se si avvertono almeno uno di questi cinque sintomi, possiamo avere la possibilità futura di avere l’Alzheimer.

Esistono diversi tipi di demenza e il più comune, nel Regno Unito, è proprio il morbo di Alzheimer. La diagnosi precoce della condizione potrebbe aiutare a rallentare l’avanzamento della condizione.

Alzheimer, alcuni segnali per riconoscerlo

Apportare alcuni piccoli cambiamenti nello stile di vita potrebbe ridurre le possibilità di sviluppare l’Alzheimer in età avanzata. Uno dei primi segni premonitori di demenza è la perdita di memoria, secondo il National Institute on Aging.

È normale dimenticare di tanto in tanto il nome di una determinata parola o il nome di qualcuno. Tuttavia, se scoprite che state dimenticando continuamente piccoli dettagli, potrebbe essere causato dalla malattia di Alzheimer. Cattivo giudizio e perdita di iniziativa potrebbero anche essere causati dalla condizione neuro degenerativa, ha aggiunto lo studio. Alcuni pazienti ripetono spesso alcune domande, mentre altri hanno sottili cambiamenti nella loro personalità.

I primi sintomi dell’Alzheimer variano da persona a persona. I problemi di memoria sono in genere uno dei primi segni di compromissione cognitiva correlata alla malattia di Alzheimer. Nella malattia di Alzheimer lieve, una persona può sembrare sana ma ha sempre più problemi a dare un senso al mondo che la circonda. La consapevolezza che qualcosa non va spesso arriva gradualmente alla persona e alla sua famiglia.

Un altro campanello d’allarme può essere la difficoltà di completare le attività quotidiane, ha aggiunto il team di ricercatori. Lottare per guidare il viaggio in auto verso una destinazione comune è uno dei primi segnali di allarme del morbo di Alzheimer. Alcuni pazienti hanno anche difficoltà a organizzare una lista della spesa o a ricordare le regole del loro gioco preferito. Tuttavia è del tutto normale avere bisogno di ulteriore aiuto quando invecchiamo e non significa necessariamente che si abbia la demenza.

Non c’è alcun modo per prevenire lo sviluppo della demenza, ma ci sono modi per ridurre il rischio. Mangiare una dieta sana ed equilibrata dovrebbe aiutare a ridurre le possibilità di sviluppare la demenza. È anche importante fare abbastanza esercizio fisico. Tutti dovrebbero mirare a fare almeno 150 minuti di attività di intensità moderata ogni settimana. Ci sono circa 850.000 persone nel Regno Unito con demenza e la malattia colpisce una persona su sei con più di 80 anni.