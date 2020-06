Da circa un mese, il noto operatore telefonico italiano Vodafone ha lanciato una serie di interessanti tariffe per la casa, le Casa Wireless. Queste sfruttano la nuova linea Giga Network FWA per portare connettività fissa sfruttando le reti 4G e 4G+. A distanza di poche settimane dal loro lancio, l’azienda ha deciso di aggiornare i limiti di velocità massima per le differenti tariffe. Scopriamoli insieme.

Le nuove tariffe Casa Wireless di Vodafone sono un’ottima scelta per tutti coloro che hanno bisogno di internet a casa ma non hanno necessità di utilizzare un telefono fisso. Le proposte dell’azienda, a tal proposito, sono differenti. Tutte, inoltre, includono anche 6 mesi di Amazon Prime. Ecco cosa cambia dopo gli aggiornamenti apportati dall’azienda.

Vodafone: ecco come cambiano i limiti di velocità delle tariffe Casa Wireless

Quando Vodafone ha presentato le sue nuove tariffe Casa Wireless, aveva messo come limite massimo di velocità raggiungibile, 300 Mbps (in download). Nelle scorse ore, la casa ha deciso di aggiornare questo valore con uno decisamente più modesto, 100 Mbps. Ovviamente, si parla di valori massimi, la velocità reale varierà in base a diversi fattori.

Ad oggi, quindi, le due tariffe Casa Wireless di Vodafone sono le seguenti:

Casa Wireless : internet con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload a 24,90 euro al mese .

: internet con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload a . Casa Wireless+: internet con velocità fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload a 29,90 euro al mese.

La tariffa Casa Wireless+ può essere attivata anche da coloro che hanno un numero mobile Vodafone al prezzo promozionale di 24,90 euro al mese. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.