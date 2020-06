La casa della mela morsicata, Apple, continua a far parlare di sé con i suoi aggiornamenti software. Nelle scorse ore, a sorpresa, l’azienda ha deciso di lanciare un nuovo update per iPad e iPhone, iPadOS 13.5.1 e iOS 13.5.1. Questo, arriva a pochissimi giorni di distanza dal rilascio di iOS 13.5. Scopriamo quali sono le novità che porta in campo.

Fin dal rilascio di iOS 13.5 e iPadOS 13.5, diversi utenti si sono lamentati di diversi bug insorti sui propri dispositivi. Proprio ieri, ad esempio, vi abbiamo parlato dei fastidiosi riavvii improvvisi che hanno afflitto molti iPad Pro con display da 10.5 pollici. Il nuovo update dovrebbe aver risolto questi bug, ma non solo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: il nuovo iOS 13.5.1 corregge numerosi bug

C’era da aspettarselo. Trattandosi di un aggiornamento secondario, il nuovo iOS 13.5.1, cosi come iPadOS 13.5.1, non portano novità a livello di feature. Lo scopo degli update è solamente quello di correggere i fastidiosi bug insorti con le precedenti versioni. Una novità importante riguarda i miglioramenti di sicurezza del Kernel, questi impediscono di effettuare il jailbreak sui dispositivi. Al momento, non ci è dato sapere se l’update ha finalmente risolto i fastidiosi problemi che hanno afflitto gli iPad nelle ultime settimane.

Contestualmente al lancio dei nuovi update, Apple ha anche rilasciato la prima beta di due nuovi aggiornamenti software, iOS 13.5.5 e iPadOS 13.5.5. Questi sono attualmente disponibili solo per gli sviluppatori, tuttavia, presto potrebbero esserlo anche per coloro che sono iscritti al programma di beta testing gratuito. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.