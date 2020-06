La casa della mela morsicata, Apple, sta da tempo lavorando ad dei nuovi display microLED decisamente più affidabili di quelli OLED. L’azienda ha intenzione di implementarli sui futuri iPhone e Apple Watch. Secondo le ultime voci, questi innovativi display sarebbero dovuti arrivare già quest’anno sugli smartwatch. Purtroppo, però, non sarà così.

Se la Series 5 di Apple Watch è stata solo un leggero aggiornamento della precedente generazione, lo stesso non sarà per la Series 6. I leak in merito ci fanno sperare che questa sarà ricca di nuove feature. Si parla, infatti, di nuovi sensori biometrici, batteria potenziata e molto altro ancora. Per quanto Cupertino voglia portare in campo anche dei nuovi display, sarà necessario aspettare ancora un anno prima di vederli implementati. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple Watch: display microLED in arrivo nel 2021

Ebbene sì, pare proprio che il nuovo Apple Watch Series 6 continuerà a montare i classici display OLED di sempre. Questi, saranno forniti dall’azienda JDI Display. Ciò, però, non vuol dire che i microLED non arriveranno sui dispositivi, bisognerà solamente aspettare ancora un po’. Secondo quanto emerso, Apple sta producendo tali display in una sede segreta a Santa Clara, in California. I display microLED oltre a consumare meno energia degli OLED, permetteranno di avere dispositivi più sottili. Questi arriveranno prima sugli smartwatch dell’azienda per poi passare, dopo un anno o due, anche su iPhone.

Apple Watch Series 6 è attualmente in fase di produzione, questo dovrebbe mantenere un design molto simile a quello della Series 5. Il lancio sul mercato è previsto per il prossimo autunno. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.