I profitti settimanali di Pokémon GO sono aumentati del 70% durante la pandemia di Covid-19 raggiungendo i 23 milioni di dollari totali. Essendo uno dei giochi mobile più popolari a livello globale, Pokémon GO continua a generare profitti significativi grazie alla sua enorme base di giocatori. Secondo i dati raccolti da GoldenCasinoNews, l’ammontare che i giocatori spendono settimanalmente è aumentato di quasi il 70% tra il 9 marzo e il 16 marzo, raggiungendo 23 milioni di dollari a livello globale.

All’inizio di gennaio, la spesa settimanale di Pokémon GO ammontava a 10 milioni, secondo i dati di Statista e Sensor Tower. Alla fine dello stesso mese, questa cifra è aumentata del 48%, raggiungendo $ 14,8 milioni. Le statistiche mostrano che i giocatori di Pokémon GO in tutto il mondo hanno speso $ 17 milioni nella prima settimana di febbraio. All’inizio del mese successivo, questo valore è sceso a $ 13,3 milioni.

Tuttavia, con milioni di persone che hanno trascorso più tempo giocando su smartphone nel periodo di pandemia, la spesa settimanale dei giocatori di Pokémon GO è aumentata di quasi $ 10 milioni tra il 9 marzo e il 16 marzo. Le statistiche hanno anche rivelato che la parte più significativa di tale importo, ovvero $ 7,8 milioni, è stata generata negli Stati Uniti.

Pokémon GO, un successo clamoroso tra le app mobile

La spesa annuale per i giocatori di GO ha raggiunto gli 894 milioni nel 2019. Rilasciato nel 2016 e sviluppato da Niantic, Pokémon GO è stata una delle app mobile più utilizzate e redditizie di quell’anno. Il gioco ha raggiunto l’incredibile metà del miliardo di download nel 2016, mentre la spesa complessiva dei giocatori ha raggiunto $ 832 milioni.

Alla fine dello scorso anno, questa cifra è salita a $ 894 milioni. La parte più significativa di tale importo (il 54%) è stata generata su dispositivi Android. L’anno scorso ha anche realizzato un nuovo record per il popolare gioco per smartphone a realtà aumentata, raggiungendo oltre un miliardo di download dalla sua uscita.

Inoltre, con circa $ 1,4 miliardi di entrate l’anno scorso, Pokémon GO si è classificato come il sesto gioco free-to-play più redditizio nel 2019, dietro titoli come Fortnite, Dungeon Fighter Online, Honor of Kings, League of Legends e Candy Crush Saga.