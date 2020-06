Stiamo ascoltando sempre più voci sul Samsung Galaxy Watch 2 e l’ultimo di questi suggerisce che riporterà la migliore caratteristica del suo predecessore, vale a dire una ghiera girevole. Secondo fonti, sebbene non citino questo nuovo dispositivo, dicono che questa funzione arriverà al prossimo smartwatch Samsung.

Ciò è notevole, perché si dice anche che il Samsung Galaxy Watch Active 3 sia in lavorazione, o al posto di quello sopra citato. Tuttavia i modelli precedenti nella gamma Active non avevano una ghiera rotante fisica, quindi, è più probabile che questa perdita stia parlando del Galaxy Watch 2.

Tutto ciò suggerisce che il Samsung Galaxy Watch 2 probabilmente arriverà presto e, poiché la maggior parte delle voci parlavano di questo o del Watch Active 3, pone un punto interrogativo sull’esistenza di un nuovo modello Active.

Samsung Galaxy Watch 2, interazioni facili

Una ghiera girevole significa che si può ruotare il bordo dell’orologio per scorrere i menu, il che è molto più facile che fare affidamento su un minuscolo touchscreen o corona. Lo smartwatch precedente utilizzava una ghiera girevole digitale, ma tale soluzione non è così facile da usare e si basa ancora sullo schermo per alcune estensioni.

Quindi, sebbene non sia sorprendente sentire che il Samsung Galaxy Watch 2 probabilmente ha una ghiera rotante fisica, è sicuramente una buona notizia. Per quanto riguarda le altre caratteristiche che potrebbe avere il nuovo dispositivo, abbiamo già sentito parlare di resistenza all’acqua, GPS, 8 GB di spazio di archiviazione e una custodia in titanio premium opzionale, ma nulla è ancora confermato.

Ci aspetteremmo che il nuovo smartwatch venga svelato in breve tempo, forse insieme al Samsung Galaxy Note 20 ad agosto dalla casa produttrice.