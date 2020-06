Zynga, l’editore di CSR Racing e Words with Friends, ha acquisito la società turca Peak specializzata in giochi mobile per $ 1,8 miliardi. L’accordo prevede la consegna di oltre $ 900 milioni in contanti e altri $ 900 milioni in azioni ordinarie.

Peak è il team dietro i puzzle game Toon Blast e Toy Blast, due giochi per smartphone che negli ultimi due anni hanno ridimensionato le classifiche di maggior incasso di iOS, accumulando nel complesso un totale di 12 milioni di utenti attivi giornalieri.

Zynga e Peak insieme, quali sono i progetti per il futuro?

Zynga vede Toy Blast e Toon Blast come due “franchise immortali” e ha affermato che aggiungeranno “un valore significativo” alla compagnia contribuendo a favorirne l’espansione. L’acquisizione di Peak consentirà inoltre a Zynga di espandere il suo pubblico, ampliando al contempo il portfolio dell’azienda con “progetti aggiuntivi” che sono già nelle prime fasi di sviluppo.

“Peak è uno dei migliori produttori di giochi di puzzle al mondo e non potremmo essere più entusiasti di aggiungere tale talento creativo alla nostra azienda”, ha dichiarato il direttore esecutivo di Zynga, Frank Gibeau.

“Con l’aggiunta di Toon Blast e Toy Blast , stiamo espandendo il nostro portfolio di servizi a otto franchise, aumentando significativamente la nostra base di pubblico nel mondo e aggiungendo alle nostre fila nuovi giochi. Come team combinato, siamo ben posizionati per crescere insieme più velocemente.”