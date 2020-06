Il colosso di Cupertino si sta dando molto da fare sul fronte tablet. Nonostante questo abbia lanciato dei nuovi modelli di iPad Pro circa un mese fa, il lavoro per quest’anno non è ancora giunto al termine. Nuovi modelli del famoso tablet potrebbero arrivare entro la fine dell’anno. Insieme ad essi, anche delle Apple Pencil di colore nero. A confermarlo, una recente voce trapelata online. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple Pencil è disponibile sul mercato da oramai diversi anni. Fino ad ora, l’azienda di Cupertino ha deciso di proporla sempre in una sola variante, quella bianca. Presto la situazione potrebbe cambiare. Si vocifera, infatti, che insieme ai nuovi tablet dell’azienda arriverà anche una nuova colorazione del prodotto, quella nera. Sarà davvero così?

Apple Pencil insieme ai nuovi iPad Air?

Apple è al lavoro su almeno due nuovi modelli di tablet da lanciare nei prossimi mesi. Da una parte abbiamo degli iPad Pro con display mini-LED e connettività 5G, dall’altra, un iPad Air con cornici ridotte Face ID. Se il primo doveva arrivare sul mercato entro la fine dell’anno, gli inconvenienti causati dall’epidemia di Covid-19 hanno costretto Apple a posticipare il tutto. Per quanto riguarda iPad Air, invece, tutto rimane confermato. Il dispositivo dovrebbe arrivare entro questo autunno. Sarà in tale occasione che Apple deciderà di svelare le esclusive Pencil nere?

Gli utenti chiedono da tempo il lancio di diverse colorazioni della famosa matita per iPad. Presentare una variante nera sarebbe decisamente un passo avanti. Tuttavia, trattandosi di un semplice rumor, non sappiamo se ci sarà un riscontro reale di quanto appena detto. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la situazione.