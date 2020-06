Un asteroide più alto dell’Empire State Building si sta avvicinando alla Terra

Un asteroide gigante più alto dell’Empire State Building è destinato a sfiorare l’orbita della Terra questo fine settimana. La NASA sta monitorando la roccia, che prende il nome meno accattivante di 163348 (2002 NN4), e dice che sabato passerà oltre il nostro pianeta (6 giugno).

Si stima che il corpo celeste sia compreso tra 250 m e 570 m. Ciò lo rende più alto del punto di riferimento di New York (443m o 1453ft) e del London Eye (135m o 443ft) messi insieme, riporta il Daily Star. Secondo SpaceReference.com, ciò lo rende più grande del 90% degli asteroidi. La NASA ha classificato 163348 (2002 NN4) come un asteroide Aten, che è una roccia spaziale che segue un’orbita molto ampia attorno al Sole.

L’asteroide gigante che si avvicina alla Terra

I ricercatori hanno scoperto per la prima volta l’asteroide nel luglio 2002. Gli scienziati non pensano che si scontrerà con la Terra, ma è stato classificato come un “asteroide potenzialmente pericoloso” perché, in termini spaziali, si prevede che abbia passaggi ravvicinati con la Terra.

Si ritiene che la roccia spaziale viaggi ad una velocità di 5,2 chilometri al secondo o, in un’altra unità di misura, 11.200 miglia all’ora. Gli astronomi stanno attualmente seguendo quasi 2000 asteroidi, comete e altri oggetti che minacciano il nostro pianeta. 163348 (2002 NN4) prevede altri 30 avvicinamenti ravvicinati alla Terra dopo questo fine settimana, ma il prossimo non avverrà fino al 7 giugno 2029.