La nota app di messaggistica della casa di Facebook, WhatsApp, si sta evolvendo sempre di più. In futuro, questa porterà in campo una delle feature più richieste di sempre. Sarà possibile, infatti, utilizzare lo stesso account su più di un dispositivo. La funzione è appena entrata in fase di test per gli sviluppatori. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra che WhatsApp sia quasi pronto per fare il grande passo. Dopo le numerose richieste da parte degli utenti, la possibilità di utilizzare uno stesso account su più dispositivi sta per divenire realtà. A confermarlo, il noto sito WaBetaInfo. Scopriamo insieme come funzionerà.

WhatsApp sempre più simile ad un social network

Il noto sito WebetaInfo risulta essere famoso online proprio per i suoi leak affidabili riguardanti la nota app di messaggistica di Facebook. Stando a quanto dichiarato, la casa ha appena dato il via alla fase di test della feature che porterà gli utenti ad utilizzare uno stesso account su più dispositivi. Questo, quindi, non sarà più associato esclusivamente al numero di telefono, ma funzionerà in maniera simile ai classici social network. Insieme alla feature, arriveranno anche un’insieme di aggiornamenti dei sicurezza che continueranno a garantire la crittografia end-to-end su tutti i dispositivi collegati.

Come abbiamo già detto, i test della feature sono appena stati avviati, di conseguenza, non possiamo dire con certezza quando questa sarà disponibile per tutti gli utenti. Ciò che è certo è che sicuramente arriverà. Vi terremo aggiornati non appena verranno rilasciate altre informazioni a riguardo.