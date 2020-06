La casa della mela morsicata, Apple, sta facendo scintille con le vendite di iPhone. Nonostante l’emergenza Coronavirus, questa è riuscita comunque a registrare dati di vendita impressionanti. Un risultato particolarmente positivo, quest’anno, è stato registrato in Cina, dove da un paio di anni le vendite del melafonino scarseggiavano. Il colosso di Cupertino vuole battere il ferro finché è caldo. Nei prossimi giorni, nel paese, i melafonini saranno proposti ad un prezzo scontato. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple è sempre meno l’azienda rigida che non propone mai sconti sui suoi prodotti. In occasione del famoso festival dello shopping online cinese “6.18”, la casa ha deciso di collaborare con diversi venditori locali per proporre i vari modelli di iPhone a prezzi super convenienti. Non ci sono dubbi sul fatto che la richiesta salirà alle stelle. Ecco i prezzi nel dettaglio.

Apple: sconti sui melafonini per il festival dello shopping online

Ebbene sì, il colosso della mela morsicata ha pensato bene di celebrare il noto festival cinese con il lancio di diverse promozioni sui suoi smartphone. Gli utenti cinesi possono ora acquistare gli ultimi modelli di iPhone ad un costo eccezionale. Gli sconti sono validi, ovviamente, solo presso alcuni rivenditori autorizzati e per un periodo di tempo limitato. Sul sito ufficiale dell’azienda, come al solito, i device rimangono a prezzo di listino.

Per fare degli esempi, un iPhone 11 Pro da 64 GB passa da 8.699 yuan a 7.579 yuan, un iPhone 11 da 64 GB passa da 5.499 yuan a 4.779 yuan (circa 670 dollari). Come già detto, tutti gli iPhone partecipano alla promozione, anche il nuovo iPhone SE. Apple porterà mai in campo un’iniziativa del genere anche nel nostro paese? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.