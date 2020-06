Nelle scorse ore, l’azienda di Fortnite, Epic Games, ha sorpreso tutti gli utenti con il rilascio di un comunicato ufficiale. A seguito dei recenti avvenimenti negli Stati Uniti, la casa ha deciso di rinviare nuovamente l’inizio della stagione 3 e l’evento “il Dispositivo”. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Epic Games non è la prima azienda di videogiochi che decide di attuare una mossa del genere. Già altre case hanno annunciato uno stop dei lavori per supportare le proteste e mostrare vicinanza a tutti coloro che stanno lottando in questi giorni. Il team di Fortnite si ferma anch’esso in attesa di un cambiamento. La stagione 3 e l’evento “il Dispositivo” sono rimandati di una settimana. Ecco le nuove date.

Fortnite: ecco quando inizia la stagione 3

Proprio qualche giorno fa, Epic Games aveva rimandato l’inizio della stagione 3 di una settimana. Questo, rappresenta il secondo rinvio a distanza di pochissimo tempo. Ovviamente, in questo caso, le motivazioni sono più che giustificate. Epic Games rinvia la season per supportare il movimento Black Lives Matter che sta coinvolgendo in particolare gli USA e tutto il mondo. La nuova stagione 3 di Fortnite inizierà ufficialmente il prossimo mercoledì 17 giugno mentre, il tanto atteso evento “il Dispositivo” si terrà lunedì 15 giugno alle ore 20 italiane.

Il team ha tenuto a scusarsi per il rinvio consecutivo degli eventi. Tuttavia, una mossa del genere era più che necessaria per dare un segnale forte. Non si escludono ulteriori rinvii. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.