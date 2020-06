Immuni, l’applicazione non funziona sugli smartphone Huawei e Honor

Da pochi giorni è stata ufficialmente rilasciata la nuova applicazione Immuni, che servirà per tenere le persone avvisate nel caso hanno incrociato durante il proprio cammino persone che sono state, o sono, affette dal nuovo coronavirus Covid-19. Non è un’applicazione obbligatoria, ma è fortemente consigliata per tenere traccia del virus, che per fortuna sta fortemente rallentando i suoi contagi, anche se il rischio di un ritorno improvviso è sempre molto tenuto in considerazione.

L’applicazione è scaricabile su tutti gli smartphone, sia con Android sia con iOS, ma numerosi utenti stanno lamentando vari problemi tecnici, e soprattutto con chi ha device Huawei ed Honor. Scopriamo di più.

Immuni ed i smartphone Huawei e Honor

Come già si sapeva, i smartphone di ultima generazione di quest’azienda cinese non erano ancora inclusi nel poter scaricare Immuni, visto che non hanno i servizi Google e quindi Play Store.

Sembra però che anche i modelli precedenti, ed utilizzati da milioni e milioni di persone in Italia, hanno problemi con l’utilizzo di questa applicazione. I problemi di Immuni sugli smartphone Huawei e Honor sono evidenti fin da subito. Diversi utenti hanno infatti scritto recensioni lamentando il malfunzionamento della app per il tracciamento dei contatti, che da lunedì è scaricabile sugli smartphone. Inoltre, da ieri è proprio scomparsa da Play Store, non permettendo di essere scaricata.

Si spera quindi che i tecnici che stanno lavorando dietro a Immuni risolvano questa fastidiosa situazione e permettano un utilizzo completo e funzionale, anche per chi ha uno smartphone Huawei o Honor.