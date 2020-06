Sono settimane che si vocifera del lancio, da parte di Apple, di un nuovo modello di tablet low cost. I dubbi a riguardo sembrano essere sempre meno. Il prossimo tablet di Cupertino che debutterà sul mercato sarà un iPad Air. Questo, molto probabilmente, arriverà prima della fine dell’anno. Nelle scorse ore, trapelate online alcune importanti informazioni sul dispositivo. Scopriamole insieme.

Ebbene sì, sembra che il colosso di Cupertino si sia deciso ad aggiornare la sua gamma di iPad Air. L’ultima generazione ha visto la luce più di un anno fa, un nuovo modello è necessario per tenere il dispositivo al passo con la concorrenza. Stando a quanto emerso online, questo avrà caratteristiche simili alle varianti Pro, compresa una porta USB-C. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: iPad Air con display più grande e porta USB-C

Fin dalla sua uscita, iPad Air di terza generazione (2019) non ha scaturito un grosso entusiasmo da parte degli utenti. Nonostante ciò, Apple non ha deciso di mollare e presto lancerà una versione aggiornata del dispositivo. Stando a quanto riportato dal noto sito giapponese Mac Otakara, la quarta generazione sarà molto più vicina, a livello di caratteristiche, alla gamma Pro. Si prospetta, infatti, l’arrivo di un display di dimensioni maggiori, del Face ID e della porta USB-C. Fino ad ora, queste caratteristiche le abbiamo viste solo sui modelli più costosi. Una mossa del genere farebbe sicuramente aumentare la richiesta.

Si parla anche del debutto di un nuovo modello di iPad mini. Per questo, però, niente porta USB-C. Il piccolo tablet continuerà a montare la classica porta lightning almeno per un’altra generazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.