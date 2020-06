Epic Games Store è la piattaforma di distribuzione di videogiochi dell’omonima azienda che sta riscuotendo un enorme successo negli ultimi tempi. Nelle scorse ore, il noto CEO dell’azienda ha parlato di quello che sarà il suo futuro. Questo ha intenzione di aumentare ancora la sua popolarità portando lo store su iOS e Android. Ci riuscirà?

Epic Games risulta essere una delle aziende di videoludiche più famose al mondo. Negli ultimi tempi, questa sta facendo di tutto per promuovere la sua piattaforma di distribuzione di videogiochi. Una grossa mano, di certo, gliela sta dando il suo titolo di punta, Fortnite. Ciò, però, pare non essere ancora abbastanza. I progetti per il futuro sono ancora tanti, ecco le parole del CEO.

Epic Games Store: tanti progetti per il futuro

Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha affermato che intende incrementare il successo della sua nota piattaforma di videogiochi. Dopo aver proposto le iniziative dei videogiochi gratis (titoli grossi come GTA V), ecco che arriva un’altra mega notizia. L’azienda sta preparando il tutto per far debuttare l’Epic Games Store sul Play Store e su App Store. Una mossa del genere attirerebbe l’attenzione di una miriade di nuovi utenti. Riuscirà la casa nel suo intento?

In passato, la casa di Fortnite ha avuto non pochi dibattiti con Google ed Apple per cercare di ridurre le tasse che queste chiedono. Ad oggi, queste non hanno mai raggiunto un accordo stabile. La stessa situazione si verificherà anche con la piattaforma di videogiochi. Come andrà a finire? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.