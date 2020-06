Lo strumento di trasferimento di Facebook a Google Foto, annunciato per la prima volta negli Stati Uniti e in Canada ad aprile, è ora disponibile a livello globale. Il nuovo strumento ti consente di creare copie di tutti i file multimediali sul tuo account Facebook e trasferirli su uno di Google Foto collegato.

Lo strumento reso disponibile per la prima volta in alcune parti dell’Africa, dell’Asia dell’America Latina lo scorso dicembre da allora si sta espandendo in più paesi che hanno preso parte a questo progetto.

Come possiamo trasferire i nostri file da Facebook a Google Foto

Ecco come utilizzare il nuovo strumento di trasferimento dati su Facebook. Mentre si è collegati all’account Facebook, bisogna fare clic sulla freccia giù alla fine della barra dei menu in alto e selezionare “Impostazioni”. Selezionare la scheda che dice “Le tue informazioni di Facebook”. Fare clic su “Trasferisci una copia delle tue foto o video”. Da qui il trasferimento sarà inviato a Google foto per essere archiviato.

Al momento, gli utenti possono archiviare i file solo su Google Foto. Tuttavia, un portavoce di Facebook ha dichiarato a The Verge che gli utenti saranno in grado di trasferire foto ad altre aziende che aderiscono al progetto.

Tale iniziativa è stata istituita nel 2018 tra Google, Facebook, Microsoft e Twitter ed è progettata per migliorare gli strumenti di condivisione dei dati, sia tra le aziende che per i consumatori. Apple in seguito si è unita allo sforzo open source , chiamato Data Transfer Project, nel 2019. Tuttavia, non è chiaro quando Facebook aggiungerà il supporto per altri servizi.