Dopo due anni di test, Google ha introdotto un semplice metodo per trovare le informazioni sul motore di ricerca. Come riportato da Search Engine Land, cliccando sull’anteprima del sito web in primo piano verremo portati direttamente sull’informazione desiderata.

Il risultato da noi cercato verrà evidenziato in giallo, così da trovare subito ciò che ci interessa. Il browser inoltre scorrerà automaticamente all’esatto posizionamento dell’informazione sulla pagina. Qui sotto trovate un esempio di ricerca in primo piano.

Dove è attiva la nuova funzionalità di Google?

Secondo Danny Sullivan di Google, la funzione è attiva per le pagine AMP dal 2018 ed è in fase di test per le pagine HTML dallo scorso anno. Ora è attivo sulla maggior parte dei browser, anche se Google afferma che la funzionalità dipenderà dal supporto dei singoli browser.

Il colosso informatico riferisce che i webmaster non hanno bisogno di abilitare lo snippet. Se un browser non dovesse supportare tale tecnologia gli utenti verranno reindirizzati in cima alla pagina come di consueto.

Si tratta di una funzione utile per trovare rapidamente informazioni pertinenti. Tuttavia, potrebbe avere un impatto su SEO e pubblicità, poiché gli utenti avranno maggiori probabilità di saltare annunci e passare direttamente al contenuto pertinente. Pertanto, i siti web potrebbero dover cambiare la posizione dei loro annunci per assicurarsi che siano ancora visualizzati dai visitatori.