Samsung Galaxy S10, aggiorna il device per risolvere i vari problemi critici

Se possiedi un nuovo telefono di punta come il Samsung Galaxy S10, vale la pena controllare l’ultimo aggiornamento proposto dall’azienda. La patch di sicurezza di giugno 2020 è stata implementata in tutto il mondo e include correzioni vitali con alcune così gravi che sono state ritenute critiche.

Finora sembra che i dispositivi Galaxy S10, S20 e Note 10 stiano ricevendo l’aggiornamento, anche se è probabile che Galaxy Fold, Galaxy X Flip, Galaxy S9 e Note 9 seguiranno tutti poiché anche questi telefoni fanno parte della versione mensile dell’aggiornamento di sicurezza.

L’aggiornamento di Giugno del Samsung Galaxy S10

Questo nuovo aggiornamento include entrambe le correzioni di Samsung e Google, quindi è importante installarlo per proteggere il telefono dalle ultime minacce. Per controllare il tuo dispositivo, vai su Impostazioni> Aggiornamento software> Scarica e installa. Bisognerà attendere diverso tempo e poi eseguire un riavvio finale conclusivo.

In un post sulla sua pagina dell’apposito aggiornamento, Samsung ha dichiarato: “In Samsung, prendiamo molto sul serio i problemi di sicurezza e privacy e stiamo facendo del nostro meglio per rispondere il più rapidamente possibile. Proteggere il tuo dispositivo e mantenere la fiducia che riponi in noi è la nostra massima priorità. Gli aggiornamenti di sicurezza mensili e trimestrali includeranno patch per problemi di sicurezza relativi al sistema operativo Android rilasciati da Google, nonché patch per problemi di sicurezza specifici di Samsung.”