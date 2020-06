Yellowstone scosso da quasi 300 terremoti a maggio: è un problema serio?

In un anno segnato da una pandemia e proteste contro la brutalità della polizia e la disuguaglianza razziale, la ciliegina sulla torta sarebbe un’eruzione cataclismica di supervulcano. Quasi 300 terremoti sono stati concentrati nel Parco Nazionale di Yellowstone il mese scorso, il più grande con una magnitudo 3,1, secondo l’aggiornamento mensile del US Geological Survey.

Ciò può sembrare preoccupante, considerando che il parco si trova sulla cima di un supervulcano. Ma un nuovo studio pubblicato sulla rivista Geology suggerisce che non dobbiamo preoccuparci per questi frequenti sismi.

I terremoti frequenti a Yellowstone

Yellowstone è famosa per essere seduta in cima a un “punto caldo” di roccia fusa che bolle dal profondo del pianeta, alimentando i famosi geyser, fanghi, fumarole e sorgenti termali del parco. I 288 terremoti verificatisi a maggio, in tre raffiche conosciute come sciami, insieme alle continue eruzioni di Steamboat Geyser nel bacino di Norris, dimostrano che il parco è molto sismicamente attivo.

Ma il supervulcano che alimenta la furia geotermica di Yellowstone è in un “declino significativo” da un po ‘di tempo, secondo i ricercatori dell’Università britannica di Leicester e dell’Università della California Santa Cruz. Nel loro studio pubblicato sulla rivista Geology, gli scienziati hanno annunciato la scoperta di due super-eruzioni recentemente identificate sulla pista dell’hotspot di Yellowstone, evitando così di preoccuparci per eruzioni di grandi dimensioni in un remoto futuro.

“Abbiamo scoperto che depositi precedentemente ritenuti appartenenti a più, più piccole eruzioni erano in realtà fogli colossali di materiale vulcanico da due super-eruzioni precedentemente sconosciute a circa 9,0 e 8,7 milioni di anni fa”, ha detto Thomas Knott, un vulcanologo dell’Università di Leicester e l’autore principale del documento. “Il più giovane dei due, la super-eruzione di atterraggio di Grey, è ora il più grande evento registrato dell’intera provincia vulcanica di Snake-River-Yellowstone. È una delle prime cinque eruzioni di tutti i tempi. “