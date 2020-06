5G, che cos’è e perché così tante persone lo temono?

Quest’anno, ci sono stati attacchi alle torri 5G in tutto il mondo legate alle paure del coronavirus. L’anno scorso, il governo belga ha interrotto un test 5G per problemi di radiazioni. La Svizzera sta monitorando i rischi posti dalla nuova connettività di quinta generazione. Un membro della Camera dei Comuni britannica ha avvertito il parlamento delle “conseguenze non intenzionali” dell’aggiornamento del 5G.

Le paure del 5G sono ormai diventate mainstream. Ma il loro punto di origine è tutt’altro. Se vai a scavare nelle affermazioni dietro queste paure, scoprirai alcune teorie della cospirazione davvero selvagge. Alcune persone affermano che il 5G ha le stesse lunghezze d’onda delle armi. O che viene utilizzato dai militari per spezzare lo spirito del nemico. La gente ha sostenuto che le lunghezze d’onda più piccole utilizzate in ogni nuova generazione di infrastrutture di telefonia mobile non sono mai state testate, e quindi siamo cavie per questo esperimento tecnologico.

Le convinzioni errate sulla pericolosità del 5G

Sarai felice di sapere che nessuna di queste affermazioni è vera. “Le lunghezze d’onda utilizzate e utilizzate dal 5G sono tutte completamente sicure e sono state in ricerca e test per decenni”, ha recentemente spiegato a The Guardian Howard Jones, responsabile delle comunicazioni tecnologiche presso il provider di rete mobile del Regno Unito EE. “È un’aringa rossa dire che è una nuova tecnologia e quindi non è stata testata.”

C’è una terribile quantità di terrore là fuori su una rete telefonica. È probabile che molte persone non siano in grado di spiegare cosa sia anche il 5G, quindi ecco una breve panoramica della tecnologia attuale. Quando si utilizza il telefono, interagisce con una torre del telefono nelle vicinanze, tramite onde radio. La torre del telefono si collega quindi (anche tramite onde radio) a una rete centrale, che quindi trasmette le informazioni che riceve e le restituisce.

Attualmente, se il telefono utilizza il 4G, la banda di frequenza delle onde radio impiegate è compresa tra 2 e 8 GHz. Questa è una frequenza leggermente superiore a 1,8 – 2,5 GHz per 3G (e può essere leggermente diversa, a seconda della regione). L’uso di frequenze più alte ha sia vantaggi che svantaggi. Maggiore è la frequenza di un’onda radio, più corta è l’onda stessa. Analogamente alle onde sonore, le onde più corte perdono energia più velocemente mentre si muovono, quindi coprono meno distanza.

L’area coperta dalla torre del telefono, nota anche come stazione base, è chiamata “cellula” e di solito ha una larghezza compresa tra 1 e 20 chilometri, anche se può essere molto più piccola, a seconda del numero di telefoni presenti nella la zona. A frequenze più deboli, una torre copre meno area, quindi sono necessarie più torri. Tuttavia, le onde più corte significano anche che molti più dispositivi possono essere collegati contemporaneamente a un telefono tower. Il 5G offre potenzialmente velocità di connessione alla rete che saranno sostanzialmente superiori a quelle attualmente disponibili.